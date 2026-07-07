nametljivo ponašanje
Nepravomoćna presuda: Nakon tri godine suđenja, Severina oslobođena
Općinski kazneni sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu oslobađajuću presudu u postupku protiv pjevačice Severine Vučković, koju je Općinsko kazneno državno odvjetništvo teretilo za kazneno djelo nametljivog ponašanja, ekskluzivno doznaje Jutarnji list.
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Tužiteljstvo je za Severinu tražilo uvjetnu kaznu od deset mjeseci zatvora, no sud je nakon provedenog dokaznog postupka zaključio da njezino ponašanje prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Gordani Buljan Flander ne predstavlja kazneno djelo za koje je optužena.
Kako piše novinar Jutarnjeg lista Hajdi Karakaš Jakubin, prema neslužbenim informacijama, sud smatra da bi eventualno moglo biti riječ o djelu koje se progoni privatnom tužbom.
Postupak je trajao gotovo tri godine i bio je zatvoren za javnost zbog zaštite maloljetnog djeteta.
Optužnica se odnosila na više od 150 poruka koje je Severina tijekom 2021. godine slala Klinger i Buljan Flander, nezadovoljna njihovom ulogom u postupku odlučivanja o skrbi nad njezinim sinom. Klinger je na dio poruka odgovarala i tražila da ih prestane slati, dok Buljan Flander nije odgovarala.
Obje su tijekom suđenja svjedočile da ih je takva komunikacija uznemirila.
Severina je tijekom obrane odbacila sve optužbe te poručila da bi, prema njezinu mišljenju, predmet istrage trebale biti upravo Klinger i Buljan Flander. Tvrdila je da su zloupotrijebile svoj položaj te da su sudjelovale u postupcima zbog kojih je, kako navodi, bila odvojena od sina 20 mjeseci.
Hoće li tužiteljstvo uložiti žalbu bit će poznato nakon što primi pisano obrazloženje presude. Ako oslobađajuća presuda postane pravomoćna, troškove postupka snosit će država.
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