Redatelj Jurkas: Malo je političara koji bi mogli reći tri suvisle o Thompsonu da se ne zakopaju u bilo kakav narativ

No, smatra da su i bez tih sugovornika jako dobri. "Imamo vrlo referentne internacionalne, čak bih rekao svjetske glazbene zvijezde, neke iz prošlosti, neke vrlo, vrlo updateane. I mislim da je, recimo, njihov pogled, koji ni na koji način nisu inficirani našim područjem, vrlo referentan o tome kako ga vide i koja je vrijednost Thompsonove glazbe i pojave na našim terenima. Jer naši tereni su, čini mi se, prilično inficirani, što lijevo, što desno, što raznim drugim interesnim sferama, a toga vani nema", kazao je Jurkas.