Nesreća u Zagrebu: Jedna osoba poginula

Ilustracija: Igor Kralj/PIXSELL

Jedna osoba poginula je u petak navečer u prometnoj nesreći na Zagrebačkoj cesti u Zagrebu u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, izvijestila je zagrebačka policija.

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Nesreća se dogodila oko 19,50 sati. U prometnoj nesreći jedna je osoba smrtno stradala dok je jedna osoba ozlijeđena.

U tijeku je očevid.