jedna ozlijeđena
Nesreća u Zagrebu: Jedna osoba poginula
N1info , Hina
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18. ruj. 2026. 20:34
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1komentar
Jedna osoba poginula je u petak navečer u prometnoj nesreći na Zagrebačkoj cesti u Zagrebu u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, izvijestila je zagrebačka policija.
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Nesreća se dogodila oko 19,50 sati. U prometnoj nesreći jedna je osoba smrtno stradala dok je jedna osoba ozlijeđena.
U tijeku je očevid.
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