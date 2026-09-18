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jedna ozlijeđena

Nesreća u Zagrebu: Jedna osoba poginula

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N1info , Hina
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18. ruj. 2026. 20:34
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Ilustracija: Igor Kralj/PIXSELL

Jedna osoba poginula je u petak navečer u prometnoj nesreći na Zagrebačkoj cesti u Zagrebu u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila, izvijestila je zagrebačka policija.

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Nesreća se dogodila oko 19,50 sati. U prometnoj nesreći jedna je osoba smrtno stradala dok je jedna osoba ozlijeđena. 

U tijeku je očevid.

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nesreća zagreb prometna nesreća prometna nesreća zagreb sudar zagreb

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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