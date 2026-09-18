Talijanski novinar protjeran iz Srbije

REUTERS/Marko Djurica

Vlasti u Srbiji odbile su zahtjev za izdavanje privremene boravišne dozvole Massimu Morattiju, višem znanstvenom suradniku talijanske organizacije za slobodu medija OBC Transeuropa (OBCT), te su mu izrekle i jednogodišnju zabranu ulaska u zemlju, objavila je Platforma Vijeća Europe za sigurnost novinara. Uz zahtjev da se ova odluka hitno povuče, istaknuto je kako je talijanskom istraživaču naloženo da napusti državu u roku od 15 dana uz obrazloženje o navodnim „neprihvatljivim sigurnosnim rizicima“, čime je odvojen od obitelji s kojom godinama živi u Beogradu.

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„Naš kolega Massimo Moratti, viši znanstveni suradnik opservatorija Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, ne samo da je odbijen za privremeni boravak pod izgovorom 'neprihvatljivih sigurnosnih rizika za zemlju', već mu je naloženo i da napusti zemlju u roku od 15 dana uz jednogodišnju zabranu ulaska, čime je odvojen od svoje obitelji s kojom godinama živi“, istaknuli su iz Platforme Vijeća Europe.

Iz organizacije navode da nije ponuđeno nikakvo konkretno obrazloženje, zbog čega osnovano sumnjaju da je mjera izravna posljedica njegova profesionalnog angažmana i rada na zaštiti ljudskih prava i slobode medija.

Moratti je, između ostalog, ključni dio tima konzorcija Media Freedom Rapid Response (MFRR), a u Beogradu neprekidno boravi od 2022. godine, kamo se preselio nakon što je njegova partnerica dobila poslovni angažman. Iako je njoj u svibnju odobren privremeni boravak, nakon lipanjskog informativnog razgovora u Sigurnosno-informativnoj agenciji (BIA), gdje je ispitivan o profesionalnim aktivnostima, Morattiju je početkom rujna u Odjelu za strance uručeno rješenje o protjerivanju.

„Apeliramo na srbijanske vlasti da odmah povuku nalog za protjerivanje i omoguće našem cijenjenom kolegi da ostane u zemlji sa svojom obitelji i nastavi rad“, poručili su, dodajući da potezi vlasti predstavljaju klasičan oblik administrativnog pritiska i zastrašivanja zbog njegova izvještavanja o društveno-političkim napetostima u regiji.

Massimo Moratti talijanski je državljanin i dugogodišnji borac za ljudska prava čiji je profesionalni i privatni put snažno vezan uz regiju zapadnog Balkana. Prije preseljenja u srbijansku prijestolnicu radio je kao dopisnik za utjecajni talijanski novinski opservatorij Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) sa sjedištem u Sarajevu, gdje je izvještavao o ključnim društvenim i političkim procesima u Bosni i Hercegovini.

U Beograd se preselio 2022. godine, nakon što je njegova partnerica dobila poslovni angažman u tom gradu, čime je započeo njihov zajednički život u Srbiji.

Iako su uredno pokrenuli postupke za reguliranje boravka i krajem siječnja podnijeli zahtjev za privremeni boravak, ubrzo su se suočili s administrativnim preprekama. Dok je njegovoj partnerici zahtjev odobren u svibnju, Morattijev slučaj upućen je na sigurnosne provjere, što je na kraju rezultiralo spornim pozivom u BIA-u, ispitivanjem o njegovu novinarskom radu i konačnim rješenjem o protjerivanju pod obrazloženjem takozvanih „sigurnosnih rizika“.

Morattijev pravni tim podnio je žalbu 10. rujna, kao i zahtjev Upravnom sudu za izricanje privremene mjere kojom bi se obustavilo izvršenje rješenja i spriječilo prisilno razdvajanje obitelji.