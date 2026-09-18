Zagrebački holding i ZET idu u štrajk 28. rujna: "Odgovornost je na Gradu i Tomaševiću"

"Sindikati žele pregovarati o kolektivnom ugovoru na način da povećamo materijalna prava radnicima i da on bude na duže vrijeme. To znači da ne želimo da on bude od godine do godine jer to stvara nesigurnost. Ostali prijedlozi su, da ne idemo u detalje, vezani uz osnovicu plaće, prijevoz, neoporezivih dijelova, koeficijentima... i bili smo spremni o njima razgovarati. Ono što je ključno naglasiti, mi punih dva mjeseca s druge strane nismo imali nijedan prijedlog. Teoretski, nije bilo nijedne brojke. Kad smo došli u mirenje, dogovorena je osnovica od 4,5 posto, što je od 15 do 40 eura na plaću. Zamislite, pregovarate dva mjeseca i dobijete rast plaće do 40 eura."