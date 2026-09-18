Među novim takvim poticajima mogla bi biti i mogućnost da Bijela kuća s Kremljem počne sklapati poslovne dogovore prije nego što Moskva prestane ratovati u Ukrajini, prema riječima dvojice ljudi upoznatih s pregovorima. Američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da bi dogovori s Rusijom prije završetka rata bili mogući jer bi pokazali da su Sjedinjene Države ozbiljne u namjeri da resetiraju odnose s Rusijom.