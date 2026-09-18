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pod velikim pritiskom

Kuba ponovno u mraku: Elektroenergetska mreža potpuno pala, struje nema diljem zemlje

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Hina
|
18. ruj. 2026. 21:01
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People sit on a darkened street illuminated by a mobile phone flashlight during a power outage in Havana, Cuba, September 16, 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Ricardo Arduengo

Kubanska elektroenergetska mreža u petak je ponovno u potpunosti pala, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, čime je nestalo struje diljem otočne države s oko devet milijuna stanovnika.

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Zastarjeli kubanski sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koju su nametnule Sjedinjene Države, piše Reuters. 

Čak i kad je nacionalna mreža u funkciji na otoku su česte redukcije struje.

France Presse piše da je riječ o sedmom padu mreže na Kubi od početka ove godine. 

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kuba nestanak struje

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