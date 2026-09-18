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"zbog širenja lažnih vijesti"

Trump zabranio CNN-u, MSNOW-u i Politicu pristup Bijeloj kući pa zaprijetio: "Slijedit će i drugi..."

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Hina
|
18. ruj. 2026. 21:53
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RONALDO SCHEMIDT/AFP

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak da je donio zabranu pristupa Bijeloj kući za televizijske mreže CNN i MSNOW (bivši MSNBC) kao i za portal Politico, "s trenutnim učinkom".

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Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da odmah zabranjuje CNN-u, MSNOW-u i Politicu pristup Bijeloj kući zbog njihovog stalnog širenja lažnih vijesti.

„Medijima se ne bi smjelo dopuštati da stalno objavljuju ili izvještavaju o IZMIŠLJOTINAMA i LAŽIMA kada izvještavaju o predsjedniku Sjedinjenih Država, Trumpovoj administraciji ili Sjedinjenim Državama“, napisao je. 

„Slijedit će i drugi mediji koji šire lažne informacije“, zaprijetio je američki predsjednik.

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