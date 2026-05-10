ubijen robert grilec
Novi detalji tragedije u Krapini: Osumnjičeni više puta kazneno prijavljivan, pucao iz ilegalnog oružja
Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je u nedjelju da je osumnjičeni za ubojstvo policajca ranije više puta prekršajno i kazneno prijavljivan te da nije mogao zakonito posjedovati vatreno oružje, što će biti predmet kriminalističkog istraživanja.
Oglas
Kriminalističko istraživanje provode policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, a istraga će pokazati motiv i okolnosti zločina, rekao je Milina u Dnevniku HRT-a.
Dodao je kako je policija i ranije postupala prema osumnjičenom muškarcu, protiv kojega su podnošene prekršajne i kaznene prijave, o čemu su bili obavještavani državno odvjetništvo i sud.
"Osumnjičeni nije mogao zakonito posjedovati vatreno oružje, pa će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja”, rekao je Milina.
Izrazio je sućut obitelji, kolegama i prijateljima ubijenog policajca. "Radi se o uzornom kolegi koji je profesionalno i časno obavljao svoju službu, bio je više puta nagrađivan i odlikovan”, rekao je Milina.
Govoreći o zakonskoj kvalifikaciji, Milina je rekao da Kazneni zakon ubojstvo službene osobe tretira kao teško ubojstvo.
"Država je time poslala jasnu poruku”, rekao je, dodavši da policija kontinuirano radi na povećanju zaštite policijskih službenika koji su svakodnevno izloženi opasnim situacijama.
Naveo je da su u posljednjih pet godina zabilježena 32 pokušaja ubojstva policijskih službenika, dok posljednje ubojstvo policajca datira iz 2009. godine.
U ugostiteljskom objektu u Krapini jutros je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policajac, a ubojica je istim oružjem pucao u sebe i ranio se te je potom hitnom helikopterskom službom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.
"Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba za neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je o po život opasnim ozljedama, teškim", kazao je za HRT Jurica Maraković, dežurni neurokirurg KB Dubrava.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas