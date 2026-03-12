Oglas

ODLUKA SUDA

Osumnjičenom za dvostruko ubojstvo u Gospiću određen istražni zatvor

Hina
12. ožu. 2026. 10:48
10.03.2026., Gospić - U ranim jutarnjim satima u dvoristu kuce pronadjena su dva tijela, te muska osoba koja je na mjestu dogadjaja uhicena. Ocevid je u tijeku. Photo: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu prihvatio je prijedlog tužiteljstva i odredio istražni zatvor 47-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo majke i bake na području Gospića, izvijestilo je karlovačko Županijsko državno odvjetništvo.

Istražni zatvor predložen je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, mogućnosti ponavljanja kaznenog djela te radi neometanog vođenja postupka s obzirom na težinu kaznenog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, navodi se u priopćenju.

Državno odvjetništvo sumnjiči 47-godišnjaka da je 10. ožujka oko 5 sati u dvorištu obiteljske kuće na području Gospića hladnim oružjem usmrtio 70-godišnju ženu, a potom u kući i 98-godišnju ženu, koje su od zadobivenih ozljeda preminule na mjestu događaja.

Prema navodima tužiteljstva, postoji osnovana sumnja da je kaznena djela počinio na štetu bliskih i ranjivih osoba, odnosno da je riječ o težem obliku kaznenog djela poznatog kao femicid.

Osumnjičeni je uhićen nakon što su u dvorištu obiteljske kuće pronađena tijela dviju žena. Jedno od tijela nalazilo se u praznoj septičkoj jami iz koje su ga izvukli vatrogasci.

Po pisanju medija osumnjičeni je Robert M. koji je u srijedu oko 8,20 sati napao četiri interventna policajca tijekom transporta iz pritvorske jedinice. No, policajci su ga uspjeli savladati i sigurno dovesti u Karlovac, gdje je smješten na odjel psihijatrije Opće bolnice.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina kazao je u utorak da je osumnjičeni počinitelj osoba s duševnim smetnjama prema kojoj je na zahtjev zdravstvenog osoblja, prilikom smještanja u psihijatrijsku ustanovu, policija ranije postupala u nekoliko navrata.

