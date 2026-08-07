'PAO' NA BAJAKOVU
USKOK optužio mladića za krijumčarenje 10,5 kilograma kokaina u Srbiju
USKOK je pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 26-godišnjeg hrvatskog i srbijanskog državljanina zbog krijumčarenja 10,5 kilograma kokaina, koji je krajem travnja preuzeo na području Vukovarsko-srijemske županije i pokušao prevesti u Srbiju, izvijestio je USKOK u petak.
Oglas
Okrivljenika se tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja, odnosno da se od studenoga 2025. do travnja 2026. u Srbiji, Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije povezao s više nepoznatih osoba radi kontinuirane nabave, prijevoza i preprodaje većih količina kokaina unaprijed dogovorenim kupcima.
Prema optužnici, 26-godišnjak je s nepoznatim osobama iz Srbije dogovorio nabavu kokaina i njegovo preuzimanje u Hrvatskoj, nakon čega ga je trebao prokrijumčariti u Srbiju i predati kupcima.
Tako je 30. travnja na području Vukovarsko-srijemske županije od nepoznate osobe preuzeo 10,5 kilograma kokaina, zapakiranog u 11 paketa. Drogu je potom smjestio u prtljažni prostor i prostor ispod stražnje klupe automobila te krenuo prema Srbiji.
Na Stalnom graničnom prijelazu Bajakovo policijski službenici su istoga dana pretražili automobil i pronašli svu navedenu količinu kokaina.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas