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'PAO' NA BAJAKOVU

USKOK optužio mladića za krijumčarenje 10,5 kilograma kokaina u Srbiju

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Hina
|
07. kol. 2026. 11:49
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Davor Javorovic/PIXSELL

USKOK je pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv 26-godišnjeg hrvatskog i srbijanskog državljanina zbog krijumčarenja 10,5 kilograma kokaina, koji je krajem travnja preuzeo na području Vukovarsko-srijemske županije i pokušao prevesti u Srbiju, izvijestio je USKOK u petak.

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Okrivljenika se tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja, odnosno da se od studenoga 2025. do travnja 2026. u Srbiji, Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije povezao s više nepoznatih osoba radi kontinuirane nabave, prijevoza i preprodaje većih količina kokaina unaprijed dogovorenim kupcima.

Prema optužnici, 26-godišnjak je s nepoznatim osobama iz Srbije dogovorio nabavu kokaina i njegovo preuzimanje u Hrvatskoj, nakon čega ga je trebao prokrijumčariti u Srbiju i predati kupcima.

Tako je 30. travnja na području Vukovarsko-srijemske županije od nepoznate osobe preuzeo 10,5 kilograma kokaina, zapakiranog u 11 paketa. Drogu je potom smjestio u prtljažni prostor i prostor ispod stražnje klupe automobila te krenuo prema Srbiji.

Na Stalnom graničnom prijelazu Bajakovo policijski službenici su istoga dana pretražili automobil i pronašli svu navedenu količinu kokaina.

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