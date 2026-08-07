USKOK optužio mladića za krijumčarenje 10,5 kilograma kokaina u Srbiju

Okrivljenika se tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja, odnosno da se od studenoga 2025. do travnja 2026. u Srbiji, Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije povezao s više nepoznatih osoba radi kontinuirane nabave, prijevoza i preprodaje većih količina kokaina unaprijed dogovorenim kupcima.