Teška nesreća
Pet osoba teško ozlijeđeno u lančanom sudaru kod Slatine, među njima dvoje djece
Policija je objavila rezultate očevida teške prometne nesreće između Donjih Meljana i Bistrice u kojoj je teško ozlijeđeno pet osoba.
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Virovitičko-podravska policija izvijestila je o rezultatima očevida prometne nesreće koja se jučer dogodila između Donjih Meljana i Bistrice, a u kojoj je pet osoba zadobilo teške tjelesne ozljede.
Očevidom je utvrđeno da se 53-godišnji vozač osobnog automobila našičkih registarskih oznaka, vozeći iz smjera Donjih Meljana prema Bistrici, nije kretao sredinom svoje prometne trake. Vozilom je prešao preko isprekidane središnje crte i ušao u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera.
U tom je trenutku iz suprotnog smjera dolazio teretni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 60-godišnji vozač, nakon čega je došlo do sudara lijevih bočnih strana dvaju vozila.
Nakon prvog sudara, teretni automobil zaustavio se na putnoj bankini, dok je osobni automobil nastavio kretanje te se potom sudario s osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 54-godišnji vozač. Nakon zaustavljanja oba osobna automobila izbila je vatra.
Među teško ozlijeđenima i dvoje djece
U osobnom automobilu našičkih registarskih oznaka, uz 53-godišnjeg vozača, nalazili su se 47-godišnja putnica i dijete. Svi su u nesreći teško ozlijeđeni.
U teretnom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka, osim 60-godišnjeg vozača, bila su i dvojica putnika u dobi od 58 i 46 godina, a nitko od njih nije ozlijeđen.
U osobnom automobilu zagrebačkih registarskih oznaka nalazili su se 54-godišnji vozač i dijete te su oboje zadobili teške tjelesne ozljede.
Vozačima nije izmjerena koncentracija alkohola, već su im radi daljnjeg vještačenja uzeti uzorci krvi i urina.
Zbog provođenja očevida promet državnom cestom DC2 bio je obustavljen od 16 do 18:40 sati te se odvijao obilaznim pravcima.
"Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje", izvijestila je policija.
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