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PAKISTAN

Strašna nesreća: Autobus sletio u provaliju, poginulo najmanje 40 ljudi

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N1 Info
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03. srp. 2026. 10:34
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Pakistan, nesreća
screenshot/X/Ayesha Ufaq

Prenatrpani putnički autobus sletio je u petak rano ujutro s ceste u stjenovitu provaliju u jugozapadnom Pakistanu.

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U nesreći je poginulo 40, a ranjeno je osam osoba. Dužnosnici kažu da je ovo jedna od najsmrtonosnijih prometnih nesreća posljednjih godina.

Autobus je pao u provaliju u Dana Saru, udaljenom području blizu granice pokrajina Baludžistan i Khyber Pakhtunkhwa, rekao je glasnogovornik vlade Baludžistana Shahid Rind i dodao je autobus, osim svojih putnika, prevozio i putnike iz drugog autobusa koji se pokvario.

Spasioci pokušavaju identificirati poginule u nesreći, prenosi AP.

Prometne nesreće su česte u Pakistanu zbog lošeg stanja na cestama, nepoštivanja prometnih znakova i nesigurnih praksi vožnje, posebno u planinskim područjima.

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Teme
autobus baludžistan nesreća pakistan

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