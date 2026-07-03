PAKISTAN
Strašna nesreća: Autobus sletio u provaliju, poginulo najmanje 40 ljudi
Prenatrpani putnički autobus sletio je u petak rano ujutro s ceste u stjenovitu provaliju u jugozapadnom Pakistanu.
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U nesreći je poginulo 40, a ranjeno je osam osoba. Dužnosnici kažu da je ovo jedna od najsmrtonosnijih prometnih nesreća posljednjih godina.
Autobus je pao u provaliju u Dana Saru, udaljenom području blizu granice pokrajina Baludžistan i Khyber Pakhtunkhwa, rekao je glasnogovornik vlade Baludžistana Shahid Rind i dodao je autobus, osim svojih putnika, prevozio i putnike iz drugog autobusa koji se pokvario.
Big News 🇵🇰— Brics India (@BRICS_live) July 3, 2026
40 people have died, and 8 others injured after a passenger bus in Pakistan travelling from Quetta to Peshawar plunged into a deep ravine.
It happened on Balochistan - Khyber Pakhtunkhwa border.
Video 📷 pic.twitter.com/oGiBHca2kk
Spasioci pokušavaju identificirati poginule u nesreći, prenosi AP.
Prometne nesreće su česte u Pakistanu zbog lošeg stanja na cestama, nepoštivanja prometnih znakova i nesigurnih praksi vožnje, posebno u planinskim područjima.
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