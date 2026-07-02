Oglas

na terenu sve žurne službe

Teška prometna nesreća kod Slatine: Sudjelovala tri vozila, najmanje pet osoba ozlijeđeno

author
Hina
|
02. srp. 2026. 18:37
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_141018_22329688
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zbog prometne nesreće između Bistre i Donjih Meljana, koja se dogodila oko 16 sati, a u kojoj je sudjelovalo tri vozila i ima ozlijeđenih, na teren su izašle sve žurne službe te je prometnica zatvorena za sav promet, rečeno je Hini iz PU Virovitičko- podravske županije.

Oglas

„Trenutno imamo saznanja o pet ozlijeđenih osoba, a hoće li broj rasti, znat ćemo u narednim satima“, kazali su iz policije.

Zasad nisu bili u mogućosti govoriti težini ozljeda niti o dobi stradalih u prometnoj nesreći koja se dogodila nedaleko Slatine.

Trenutno se provodi očevid koji bi trebao iznjedriti odgovore na pitanja o uzrocima nemilog događaja.

Iz policije su kazali da će o detaljima obavijestiti javnost u petak u jutarnjim satima.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
prometna nesreća slatina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ