na terenu sve žurne službe
Teška prometna nesreća kod Slatine: Sudjelovala tri vozila, najmanje pet osoba ozlijeđeno
Zbog prometne nesreće između Bistre i Donjih Meljana, koja se dogodila oko 16 sati, a u kojoj je sudjelovalo tri vozila i ima ozlijeđenih, na teren su izašle sve žurne službe te je prometnica zatvorena za sav promet, rečeno je Hini iz PU Virovitičko- podravske županije.
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„Trenutno imamo saznanja o pet ozlijeđenih osoba, a hoće li broj rasti, znat ćemo u narednim satima“, kazali su iz policije.
Zasad nisu bili u mogućosti govoriti težini ozljeda niti o dobi stradalih u prometnoj nesreći koja se dogodila nedaleko Slatine.
Trenutno se provodi očevid koji bi trebao iznjedriti odgovore na pitanja o uzrocima nemilog događaja.
Iz policije su kazali da će o detaljima obavijestiti javnost u petak u jutarnjim satima.
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