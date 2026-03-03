Oglas

POLICIJSKA AKCIJA

Petero uhićenih u Puli i Poreču zbog zločinačkog udruživanja, preprodavali drogu

author
Hina
|
03. ožu. 2026. 09:13
PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Pet je osoba uhićeno u ponedjeljak navečer na području Pule i Poreča u kriminalističkom istraživanju zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz oblasti kriminaliteta droga u sastavu zločinačkog udruženja te je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestila je u utorak istarska policija.

Oglas

Uhićene osobe od ranije su poznate policiji, a uhićene su zbog sumnje da su počinile kaznena djela neovlaštene proizvodnje i promet drogama u sastavu zločinačkog udruživanja.

U tijeku su pretrage na terenu i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Pule i Poreča, doznaje se u policiji.

Pročitajte još

Teme
Istra preprodaja droge zločinačko udruženje šverc droge

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ