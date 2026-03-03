Petero uhićenih u Puli i Poreču zbog zločinačkog udruživanja, preprodavali drogu

Luka Antunac/PIXSELL

Pet je osoba uhićeno u ponedjeljak navečer na području Pule i Poreča u kriminalističkom istraživanju zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz oblasti kriminaliteta droga u sastavu zločinačkog udruženja te je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestila je u utorak istarska policija.

Uhićene osobe od ranije su poznate policiji, a uhićene su zbog sumnje da su počinile kaznena djela neovlaštene proizvodnje i promet drogama u sastavu zločinačkog udruživanja.

U tijeku su pretrage na terenu i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Pule i Poreča, doznaje se u policiji.