POLICIJSKA AKCIJA
Petero uhićenih u Puli i Poreču zbog zločinačkog udruživanja, preprodavali drogu
Pet je osoba uhićeno u ponedjeljak navečer na području Pule i Poreča u kriminalističkom istraživanju zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz oblasti kriminaliteta droga u sastavu zločinačkog udruženja te je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestila je u utorak istarska policija.
Oglas
Uhićene osobe od ranije su poznate policiji, a uhićene su zbog sumnje da su počinile kaznena djela neovlaštene proizvodnje i promet drogama u sastavu zločinačkog udruživanja.
U tijeku su pretrage na terenu i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Pule i Poreča, doznaje se u policiji.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas