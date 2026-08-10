Zašto je zapela sanacija divljeg odlagališta? Ministarstvo: Nema ponuda, troškovi vrtoglavo rastu

Igor Soban /PIXSELL

Sanacija nezakonito odloženog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću ulazi u novu fazu, a procijenjena vrijednost uklanjanja rasutog otpada uz silos povećana je s 2,1 na 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost istodobno traži izvođača za uklanjanje oko 650 tona otpada u tzv. "big bag“ vrećama, dok se za znatno složeniji problem zakopanog otpada ispituju mogućnosti zbrinjavanja u inozemstvu.

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Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je detaljnu kronologiju postupanja u slučaju nezakonitog odlagališta, ističući da su Ministarstvo i Fond od početka poduzimali aktivnosti u okviru svojih nadležnosti te da odgovornost za nezakonito odlaganje trebaju utvrditi nadležna tijela.

Prva javna nabava završila bez ijedne ponude

Lokacija u Gospiću uvrštena je u svibnju prošle godine odlukom Vlade u Plan gospodarenja otpadom, čime je stvoren pravni temelj da Fond provede sanaciju. Ministarstvo navodi da pripremni radovi na samoj lokaciji nisu mogli početi prije sredine listopada 2025. zbog istražnih radnji u kaznenom postupku.

Nakon što je USKOK obavijestio Fond da više nema prepreka za pristup lokaciji, provedeno je istraživanje domaćeg i međunarodnog tržišta.

U veljači ove godine objavljena je javna nabava za prvu fazu sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada uz silos. Međutim, unatoč tome što je zainteresiranim tvrtkama bilo omogućeno uzimanje uzoraka i upoznavanje sa stanjem na lokaciji, nije stigla nijedna ponuda.

Josip Mikacic/PIXSELL

Fond je zato u srpnju proveo dodatne konzultacije s potencijalnim izvođačima. Utvrđeno je da tehnički zahtjevi i cijena zbrinjavanja uvelike ovise o sastavu otpada, posebice udjelu klora. Veći udio klora zahtijeva složeniju i skuplju termičku obradu u inozemnim energanama.

Zbog novih saznanja procijenjena vrijednost prve faze sanacije povećana je s 2,1 milijun na 4,72 milijuna eura bez PDV-a. Promijenjeni su i rokovi: odabrani izvođač imat će najviše 12 mjeseci za uklanjanje rasutog otpada s lokacije te još 12 mjeseci za njegovu konačnu oporabu i zbrinjavanje.

Posebna nabava za 650 tona otpada

Fond je pokrenuo i odvojeni postupak javne nabave za uklanjanje približno 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u "big bag“ vrećama.

Procijenjena vrijednost tog posla iznosi 400 tisuća eura bez PDV-a, a predviđeni rok za njegovo izvršenje je šest mjeseci. Rok za dostavu ponuda u oba postupka istječe krajem kolovoza.

Još složenije pitanje ostaje zakopani otpad. Fond je najprije kontaktirao 15 inozemnih operatera, a potom poslao upite na još približno 60 adresa operatora odlagališta opasnog otpada i energana u Europskoj uniji.

Zoran Oreskovic/PIXSELL

Poslana su i četiri upita o mogućnosti trajnog skladištenja otpada u zatvorenim bivšim rudnicima soli. U ispitivanje mogućih rješenja uključeni su i podaci iz izvješća Geotehničkog fakulteta.

Ministarstvo navodi da su preferirane mogućnosti zbrinjavanje na odlagalištima opasnog otpada ili energetska oporaba, uz mogućnost kombiniranja tih rješenja.

Ministarstvo: Voda za piće je ispravna

Paralelno sa sanacijom provjeravaju se mogući utjecaji otpada na okoliš i zdravlje stanovništva.

Ministarstvo je zatražilo stručna mišljenja o prisutnosti PFAS spojeva i sigurnosti vode za piće, a prema priopćenju ispravnost vode potvrdio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Krajem srpnja predstavnici Vlade, Ministarstva i Fonda sastali su se s Građanskom inicijativom "Gospić je naš dom“. Dogovoreno je objavljivanje svih dostupnih analiza, upućivanje zahtjeva za objavu cjelovitog vještačenja iz kaznenog postupka te mogućnost dodatnog proširenja mreže mjernih postaja za praćenje podzemnih voda.

Novi sastanak trebao bi biti održan do 20. rujna, kada bi trebali biti predstavljeni modeli sanacije zakopanog otpada.

Ministarstvo: Nismo izdavali dozvole niti provodili inspekciju

U priopćenju Ministarstvo posebno naglašava da ono i Fond nisu sudjelovali u izdavanju dozvola za spornu lokaciju niti su tijela zadužena za provođenje inspekcijskih nadzora.

Otvorili su pritom pitanje kako opsežne promjene na prostoru između 2020., ili čak ranije, i 2024. godine nisu bile ranije uočene, posebno zato što se lokacija nalazi uz državnu cestu D50 koja vodi i prema službenom gradskom odlagalištu.

Ministarstvo navodi da time ne prejudicira odgovornost bilo kojeg tijela ili osobe, već smatra da sve okolnosti trebaju biti utvrđene u postupcima nadležnih institucija.

Istodobno se pripremaju izmjene Zakona o gospodarenju otpadom kojima bi se trebali ojačati mehanizmi kontrole i uvesti strože sankcije za nezakonito postupanje s otpadom. Prijedlog izmjena već je prošao javno savjetovanje.

Ministarstvo zaključuje da su nezakonito odloženi otpad u Gospiću prouzročile nezakonite aktivnosti pojedinaca čiju odgovornost trebaju utvrditi nadležna tijela, dok država preuzima provedbu zakonite i cjelovite sanacije lokacije.