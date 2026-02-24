Podignuta optužnica protiv načelnika Jelenja zbog prikrivanja duga

Optužnicom se Marčelja tereti da je kao općinski načelnik, od 5. studenoga 2020. do 14. travnja 2022., onemogućio jednoj osobi naplatu potraživanja od općinskog komunalnog društva u iznosu od 28.397 eura s pripadajućim kamatama, a koje je ta osoba ostvarila na temelju pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Rijeci.