Robert Marčelja
Podignuta optužnica protiv načelnika Jelenja zbog prikrivanja duga
Uskok je, nakon provedene istrage pokrenute 1. listopada 2025., podigao pred Županijskim sudom u Rijeci optužnicu protiv načelnika Općine Jelenje Roberta Marčelje zbog prikrivanja duga općinske komunalne tvrtke.
Oglas
Tužiteljstvo je, ne navodeći Marčeljev identitet, izvijestilo da načelnika Općine Jelenje tereti za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.
Optužnicom se Marčelja tereti da je kao općinski načelnik, od 5. studenoga 2020. do 14. travnja 2022., onemogućio jednoj osobi naplatu potraživanja od općinskog komunalnog društva u iznosu od 28.397 eura s pripadajućim kamatama, a koje je ta osoba ostvarila na temelju pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Rijeci.
Prema optužnici, Marčelja je prije podnošenja zahtjeva za naplatu FINA-i inicirao osnivanje novog komunalnog društva, tvrdeći vijećnicima kako je to potrebno zbog neometanog pružanja usluga te potom Trgovačkom sudu kao predstavnik općine izdao lažnu izjavu o nepostojanju dugovanja, iako je znao za postojeće obveze.
Nakon osnivanja druge komunalne tvrtke, općinsko vijeće je promijenilo odluku o komunalnim djelatnostima te su poslovanja i imovina prve tvrtke prenesena na novoosnovano, dok je početna tvrtka izbrisana iz sudskog registra.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas