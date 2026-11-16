KOD ZAPADNOG KOLODVORA
Policija dobila dojavu o eksploziji i vatri, na tračnicama pronađen teško ozlijeđeni maloljetnik
U Ulici Josipa Fona, u blizini Zapadnog kolodvora u Zagrebu, u ponedjeljak navečer teško je stradao maloljetnik, najvjerojatnije od strujnog udara visokog napona.
Oglas
Policija je nešto prije 20 sati zaprimila dojavu o eksploziji i pojavi vatre, nakon čega su na mjesto događaja upućeni policija, Hitna pomoć i vatrogasci, piše Jutarnji list.
Prema neslužbenim informacijama, riječ je o dječaku starom oko 15 godina koji se navodno penjao na željezničke vagone kada je došlo do strujnog udara.
Hitne službe zatekle su ga na tračnicama s teškim opeklinama. Neslužbeno se doznaje da je tijekom pružanja pomoći bio pri svijesti, no težina ozljeda i eventualna životna ugroženost bit će poznate nakon liječničke obrade.
Policija provodi očevid kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.
HŽ upozorava na opasnost od visokog napona
HŽ Infrastruktura već godinama upozorava na smrtonosnu opasnost od penjanja na željezničke vagone.
Kontaktna mreža iznad pruge pod naponom je od 25.000 volti, a do strujnog udara može doći i bez izravnog dodirivanja vodiča.
Prema upozorenjima HŽ-a, opasna zona proteže se do dva metra od dijelova mreže pod naponom, a posljedice mogu biti teške ozljede ili smrt.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas