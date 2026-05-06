OTKRILI DETALJE
Policija o tragediji na A3: "Vozač je izgorio u kamionu, pronašli smo registarske pločice"
Policija se oglasila o teškoj nesreći u kojoj je u utorak u 14.15 sati poginula jedna osoba.
"Na autocesti A3 (područje Općine Donji Andrijevci), došlo je do slijetanja kamiona s kolnika i zapaljenja istoga. U događaju je smrtno stradala jedna osoba", navode iz policijske uprave brodsko-posavske.
"Na mjestu događaja su pronađene registracijske pločice Republike Sjeverne Makedonije. Utvrđeno je da je za sada nepoznati vozač upravljao kamionom, krećući se južnom kolničkom trakom te je sletio izvan kolnika sa sjeverne strane, probio središnju metalnu odbojnu ogradu, udario u stup javne rasvjete, te prešao na suprotnu sjevernu kolničku traku", poručuju iz policije.
"Nakon zanošenja ponovno je udario u središnju odbojnu ogradu i drugi stup javne rasvjete. Uslijed izbijanja požara kamion je u potpunosti izgorio zajedno sa nepoznatim vozačem. Na mjestu događaja su angažirane žurne službe."
Promet se tijekom očevida uz regulaciju policijskih službenika odvijao usporeno južnom kolničkom trakom od 14.52, te sjevernom kolničkom trakom od 15.24 sati.
Iz policije javljaju i kako su angažirani djelatnici HEP-a na sanaciji oštećene elektronaponske mreže zbog čega je promet na autocesti bio obustavljen u vremenu od 18.48 do 19.15 sati. Nastavlja se daljnji rad na utvrđivanju ostalih činjenica i identiteta stradale osobe, poručuju.
