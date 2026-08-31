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54-godišnjak

Policija objavila detalje nesreće u Baškoj: Mopedist stradao na licu mjesta

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Hina
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31. kol. 2026. 12:25
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policija natpis, pui
PU istarska

U prometnoj nesreći u Baškoj poginuo 54-godišnji mopedist koji je vozio bez zaštitne kacige, nakon što je na ležećem policajcu izgubio nadzor nad mopedom i udario u kameni zid i nadstrešnicu, izvijestila je u ponedjeljak primorsko-goranska policija.

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Nesreća se dogodila u nedjelju oko 15,15 sati u Ulici Stjepana Radića, kada je 54-godišnji hrvatski državljanin upravljao mopedom zagrebačkih registracijskih oznaka.

Policija je očevidom utvrdila da je mopedist, vozeći bez zaštitne kacige, na ležećem policajcu, izgubio nadzor nad vozilom. Mopedom je potom udario u kameni zid s južne strane kolnika, a tijelom u metalnu nadstrešnicu, nakon čega je s vozilom pao na kolnik.

Od zadobivenih ozljeda 54-godišnjak je preminuo na mjestu nesreće. Njegovo tijelo prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Teme
bez zaštitne kacige gubitak nadzora mopedist prometna nesreća smrt na mjestu nesreće

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