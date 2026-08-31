Ivana Marković o Thompsonu: "Zanimljivo je o čemu HDZ-ov prorok domoljublja nikad ne govori"

"HDZ-ov prorok domoljublja kaže da voli Hrvatsku. Govori o tome da je bio spriječen doći u Vukovar, o domoljublju, Hrvatima i simbolima. Kune se u ultimativnu ljubav svjetlećim dronovima. Održava tu mistiku pažljivim performansom na pozornici, ali nikada se ne obraća u stvarnom životu. Prikazao bi se kao običan čovjek.