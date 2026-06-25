Policija objavila detalje ubojstva Milana Drače

Policija navodu da se 29-godišnjaka sumnjiči da je 23. lipnja oko 23.40 sati u Zadru, na gradskom predjelu Bokanjac, na otvorenom prostoru, gdje su se prethodno zajedno družili, iz zasad neutvrđenog razloga fizički nasrnuo na 51-godišnjaka te mu zadao više udaraca rukama i nogama po cijelom tijelu i glavi.