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napadač već prijavljivan

Policija objavila detalje ubojstva Milana Drače

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Hina
|
25. lip. 2026. 11:51
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Sime Zelic / Pixsell / ilustracija

Zbog sumnje za ubojstvo 51-godišnjeg Milana Drače, nekadašnjega gradskog vijećnika u Zadru iz redova HDZ-a, policija je pritvorila 29-godišnjeg muškarca, priopćila je u četvrtak PU zadarska.

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Osumnjičeni muškarac uhićen je na mjestu događaja počinjenog kaznenog djela, gdje je proveden očevid, te je odveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Alkotestiranjem mu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu, izvihestila je policija.

Policija navodu da se 29-godišnjaka sumnjiči da je 23. lipnja oko 23.40 sati u Zadru, na gradskom predjelu Bokanjac, na otvorenom prostoru, gdje su se prethodno zajedno družili, iz zasad neutvrđenog razloga fizički nasrnuo na 51-godišnjaka te mu zadao više udaraca rukama i nogama po cijelom tijelu i glavi.

Na temelju naloga Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, nad tijelom preminulog muškarca provedena je obdukcija, a nad osumnjičenikom dokazne radnje.

Zbog sumnje da je počinio ubojstvo, osumnjičeni 29-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku PU zadarske, a kaznena prijava podnesena je nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Prema osumnjičenom muškarcu zadarska policija je prethodnih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za različite oblike protupravnih ponašanja.

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