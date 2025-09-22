Zaštita djece
Velika operacija Europola, sudjelovala i Hrvatska: Identificirano 51 seksualno zlostavljano dijete
Ukupno 51 seksualno zlostavljano dijete identificirano je tijekom 17. izdanja Radne skupine za identifikaciju žrtava (VIDTF17). Operacija se odvijala tijekom dva tjedna, od 8. do 19. rujna 2025., u sjedištu Europola. 27 stručnjaka iz Europola, INTERPOL-a i 22 zemlje diljem svijeta radilo je rame uz rame kako bi analizirali slike neidentificirane zlostavljane djece, identificirali ih i zaštitili.
Stručnjaci koji su sudjelovali u radnoj skupini analizirali su više od 300 skupova podataka koji prikazuju žrtve seksualnog iskorištavanja djece (CSE). Analitičari su vidjeli žrtve oba spola, od male djece do tinejdžera, s raznim etničkim podrijetlima i različitih nacionalnosti. Nakon operacije, nacionalnim vlastima poslano je 213 tragova za daljnju istragu.
"Materijal seksualnog zlostavljanja djece može nastati u jednoj jedinoj sobi, a ipak se trenutno proširiti diljem svijeta, nanoseći djeci traumu za cijeli život. Kroz naprednu analizu, digitalnu forenziku i blisku međunarodnu suradnju, Europol ponekad može locirati baš onu sobu u kojoj se zlostavljanje dogodilo. Ali prečesto stojimo pred tim vratima, znajući što se unutra dogodilo, a ipak nemajući ključ da spasimo dijete. 17. izdanje Radne skupine za identifikaciju žrtava Europola bilo je izvanredan uspjeh. Ipak moramo se zapitati: koliko bismo još djece mogli zaštititi da imamo prave digitalne alate i prave ključeve? Zato se ne smijemo ograničiti na stare načine razmišljanja. Moramo poduzeti hrabre i inovativne korake da zaštitimo svako dijete koje možemo", rekla je Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola.
Utrka s vremenom
Radna skupina za identifikaciju žrtava (VIDTF) prvi put je organizirana 2014. Od tada je broj analiziranih skupova podataka eksponencijalno porastao, zajedno s bazom podataka Europola, koja je stvorena 2006. i sada sadrži preko 111 milijuna jedinstvenih fotografija i videozapisa seksualnog iskorištavanja djece.
Uz rastući volumen slika, razmjena materijala seksualnog zlostavljanja djece (CSAM) sada se čini mnogo češćom nego u prošlosti, vjerojatno zbog dostupnosti i velike pohrambene sposobnosti mobilnih telefona. Paralelno, CSAM generiran umjetnom inteligencijom postao je jedan od glavnih načina na koji počinitelji proizvode, nabavljaju i pohranjuju takav materijal.
Tijekom godina, počinitelji su također dobili pristup sofisticiranijim alatima i resursima. Danas čak dijele upute na forumima dark weba koje objašnjavaju kako stvoriti hiper-realistični AI-generirani CSAM.
Više od 1.000 žrtava zaštićeno okupljanjem partnera
Nacionalnim vlastima često nedostaju alati i ljudski resursi kako bi se nosile s količinom CSAM-a koji se stvara i širi. Zato je radna skupina za identifikaciju žrtava toliko vrijedna u borbi protiv seksualnog iskorištavanja djece: ona okuplja stručnjake različitih nacionalnosti, olakšava komunikaciju i jača suradnju između agencija za provedbu zakona diljem svijeta.
Tijekom prethodnih šesnaest izdanja VIDTF-a, vlasti su zaštitile ukupno 1 010 žrtava, uhitile 301 počinitelja, analizirale 8 005 skupova podataka i dostavile 2 266 obavještajnih paketa partnerima Europola.
Jedna od najupečatljivijih priča o uspjehu dogodila se u rujnu 2024., tijekom 15. VIDTF-a održanog u sjedištu Europola.
Jedan istražitelj analizirao je video koji prikazuje brutalno seksualno zlostavljanje petogodišnjeg djeteta, koje je počinio odrasli muškarac. Kako detalji u videu nisu bili dovoljni da se identificiraju osobe ili zemlja u kojoj je snimljen, provedene su dodatne provjere u bazama podataka Europola. To je dovelo do otkrića drugog videa koji prikazuje iste osobe uključene u slična djela.
Kada su unakrsne provjere ukazale na Francusku, francuski stručnjaci koji su sudjelovali u VIDTF-u preuzeli su analizu, dok su njihovi kolege u Francuskoj pokrenuli istragu. Žrtva prikazana u oba videa identificirana je i zaštićena, a počinitelj je uhićen.
Daljnje istrage otkrile su da je osumnjičeni seksualno zlostavljao i mučio još dvoje žrtava, stare dvije godine i šest mjeseci, zajedno s još četvoricom muškaraca. Petorica počinitelja sastajala su se u grupama na platformama s potpunim enkripcijama. Također su se snimali dok su zlostavljali troje djece i dijelili te datoteke na internetu. Sve žrtve su spašene i zaštićene.
Poziv Europola: Pronađite predmet
Europol je nedavno objavio nove slike na platformi “Stop Child Abuse – Trace an Object”, koja poziva sve građane da pregledaju predmete iz neriješenih slučajeva seksualnog zlostavljanja djece i provjere prepoznaju li neki od njih. Nijedan trag nije premalen: čak i najmanji detalj mogao bi pomoći identificirati i zaštititi seksualno zlostavljano dijete.
Glavni cilj je pronaći podrijetlo prikazanih predmeta. Svatko tko prepozna neki može anonimno dostaviti informaciju Europolu. Kada se identificira zemlja ili lokacija, Europol će obavijestiti nadležnu agenciju za provedbu zakona da dalje istraži. Cilj je ubrzati identifikaciju i žrtve i počinitelja.
Sljedeći partneri sudjelovali su u radnoj skupini za identifikaciju žrtava 17:
- Australija: Australska savezna policija (AFP)
- Belgija: Savezna policija Belgije
- Bugarska: Direktorat za kibernetički kriminal (GDCOC)
- Kanada: Kraljevska kanadska konjička policija (RCMP)
- Hrvatska: Uprava kriminalističke policije, Nacionalni odjel za kibernetički kriminal
- Danska: Danska nacionalna policija – Nacionalni centar za kibernetički kriminal
- Estonija: Policija i granična straža
- Francuska: Police nationale (Office Mineurs – Protection des mineurs), Gendarmerie nationale (Centar za borbu protiv kibernetičkog kriminala)
- Njemačka: Savezni ured kriminalističke policije
- Irska: An Garda Síochána
- Italija: Državna policija (Polizia di Stato – Servizio Polizia Postale – C.N.C.P.O.)
- Malta: Malteška policija (Il-Korp tal- Pulizija ta’ Malta)
- Nizozemska: Nacionalna policija (Politie)
- Norveška: KRIPOS (NCIS)
- Poljska: Središnji ured za kibernetički krimina
- Rumunjska: Policijski direktorat za suzbijanje organiziranog kriminaliteta
- Srbija: Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Uprava policije
- Slovačka: Jedinica za kibernetički kriminal, Nacionalni centar za specifične zločine, Prezidijum policije
- Španjolska: Nacionalna policija (Policía Nacional), Guardia Civil
- Švedska: Policijska uprava
- UK: Nacionalna agencija za kriminal (NCA)
- SAD: Federalni istražni ured (FBI), Istraživanja unutarnje sigurnosti (HSI)
