DUBROVAČKO PODRUČJE
Poslao joj eksplicitne fotografije i snimke, a onda je počela ucjena: Platio joj 10.510 eura
Policija je kazneno prijavila 51-godišnjakinju koju sumnjiči da je od 52-godišnjaka iznudila 10.510 eura ucjenjujući ga objavom njegovih eksplicitnih fotografija i videozapisa, izvijestila je u petak Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.
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Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 52-godišnjak tijekom lipnja putem internetskog oglasa stupio u komunikaciju s tada nepoznatom ženskom osobom. Komunikaciju su nastavili na mobilnoj aplikaciji, gdje joj je 52-godišnjak poslao svoje eksplicitne fotografije i videozapise.
"Nakon što je primila spomenuti sadržaj, osumnjičena je od 52-godišnjaka počela zahtijevati novčane uplate, ucjenjujući ga da će u protivnom njegove eksplicitne fotografije i videozapise javno objaviti. U strahu od javne objave, oštećeni muškarac je na račun osumnjičene u više navrata uplatio ukupan iznos od 10.510 eura, nakon čega je događaj prijavio policiji", navodi se u priopćenju.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iznude, policija je protiv osumnjičene 51-godišnje hrvatske državljanke s područja Zagreba podnijela kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.
Policijska uprava dubrovačko-neretvanska pozvala je građane na izniman oprez u komunikaciji s nepoznatim osobama na internetu i društvenim mrežama.
"Nemojte dijeliti svoje osobne podatke, a posebice ne eksplicitne fotografije ili videozapise, kako ne biste postali žrtvama ucjene i materijalne štete. Ako se nađete u ovakvoj situaciji, odmah prekinite svaku komunikaciju i događaj bez odgode prijavite policiji", poručuju iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.
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