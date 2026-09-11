Poslao joj eksplicitne fotografije i snimke, a onda je počela ucjena: Platio joj 10.510 eura

"Nakon što je primila spomenuti sadržaj, osumnjičena je od 52-godišnjaka počela zahtijevati novčane uplate, ucjenjujući ga da će u protivnom njegove eksplicitne fotografije i videozapise javno objaviti. U strahu od javne objave, oštećeni muškarac je na račun osumnjičene u više navrata uplatio ukupan iznos od 10.510 eura, nakon čega je događaj prijavio policiji", navodi se u priopćenju.