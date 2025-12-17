Oglas

ZAVRŠILA U ZATVORU

Brazilka u Splitu organizirala prostituciju pa ucjenjivala klijente snimkama

author
Hina
|
17. pro. 2025. 08:41
skrivena kamera u airbnb-u
Unsplash/Ilustracija

Zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenih djela istražni sudac Županijskog suda u Splitu na mjesec je dana u zatvor poslao Brazilku (28) koja je organizirala lanac prostitucije i ucjenjivala klijente.

Oglas

Kako se doznaje na sudu, Brazilka je tijekom rujna i listopada počinila pet kaznenih djela kada je nakon vrbovanja svojih sunarodnjakinja za pružanje seksualnih usluga dogovarala sastanke s klijentima u unajmljenom stanu na splitskom području.

Nakon što su djevojke odradile posao, novac koji su za to dobile od svojih klijenata dijelile su s 28-godišnjakinjom.

Uz prostituciju, sumnjiči se i za iznudu tijekom koje je s nekoliko nepoznatih muškaraca prijetila jednom od klijenata kojeg su potajno snimali.

Tražili su da im preko bona uplati novac jer će mu u suprotnom doći na kućna vrata, pa je ucijenjeni čovjek napravio ono što su od njega tražili. Tu njegovi problemi nisu stali jer su tražili još novca zaprijetivši mu smrću nakon čega je klijent tražio pomoć policije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
prostitucija split ucjena zatvor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ