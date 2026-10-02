Mostovac proziva Vladu zbog otpada u Lici: "Nemamo nikakve signale da će istraga doći do ozbiljnih igrača"

"Volio bih se osvrnuti na istup Ante Sanadera koji me prozvao da ja nisam to otkrivao. To je činjenica, mi smo razotkrili, to je level više. Mi smo razotkrili da je taj opasni otpad iskupan u Liku, da je to izrazito opasan, zaraženi otpad. Vidimo da su ljudi testirani u Amsterdamu, a mi nemamo industriju pa to nije moglo doći ni odakle drugo. Da, gospodine Sanader, mi so razotkrili vašu neefikasnost. To je zapravo bio nekoordinirani rad više agencija i državnih tijela koji su radili paralelno, a nisu imali koordiniranu akciju. I tu dolazimo do odgovornosti premijera", upozorava Troskot navodeći da je trebalo organizirati Stožer, kao za vrijeme rata.