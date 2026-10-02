ZVONIMIR TROSKOT
Mostovac proziva Vladu zbog otpada u Lici: "Nemamo nikakve signale da će istraga doći do ozbiljnih igrača"
Mostovac Zvonimir Troskot bio je gost Hanan Nanić u N1 Studiju uživo. Komentirao je temu otpada u Lici.
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Za priču o otpadu u Gospiću, SOA je znala već 2022. Troskot kaže kako je to što se nitko iz SOA-e nije odazvao jučerašnjem sastanku Odbora za nacionalnu sigurnost ozbiljan problem. "SOA je jedna do najvažnijih agencija za unutarnju sigurnost", pojašnjava dodajući da je ekološka kriza upravo jedno od područja njihovih djelovanja. Podatke o tome kome je SOA slala podatke koje je imala 2022. Troskot nije smio otkriti. "Možda je nekome to bilo novo otkriće, ali nama nije, ono samo ide u prilog argumentima da je država sve znala", navodi.
"Volio bih se osvrnuti na istup Ante Sanadera koji me prozvao da ja nisam to otkrivao. To je činjenica, mi smo razotkrili, to je level više. Mi smo razotkrili da je taj opasni otpad iskupan u Liku, da je to izrazito opasan, zaraženi otpad. Vidimo da su ljudi testirani u Amsterdamu, a mi nemamo industriju pa to nije moglo doći ni odakle drugo. Da, gospodine Sanader, mi so razotkrili vašu neefikasnost. To je zapravo bio nekoordinirani rad više agencija i državnih tijela koji su radili paralelno, a nisu imali koordiniranu akciju. I tu dolazimo do odgovornosti premijera", upozorava Troskot navodeći da je trebalo organizirati Stožer, kao za vrijeme rata.
Državni odvjetnici su, govori dalje, pravnici i oni ne mogu raditi ono što mogu policijski inspektori i SOA. Sve te službe je, smatra Troskot, trebalo integrirati već 2022.. "Iskipavanje je krenulo već 2019.", govori dodajući da je župan u to vrijeme bio tada HDZ-ov Darko Milinović.
"Pazite do kojeg smo mi paradoksa došli. Kao da se tamo kopa nafta, nisu se mogle raditi sanacije ni laboratorijska istraživanja... Zaustavljene su istražne radnje, sanacije, ne možete ništa raditi jer je istraga u tijeku. Vidjeli smo jučer da se ponavlja retorika o 10 fizičkih i četiri pravne osobe, to je bio slučaj i 2024. kad je USKOK završio s istraživanjima. Mi nemamo nikakve signale da će se istraga proširiti na ozbiljne igrače", kaže Troskot.
Upozorava i na paradoks "kružnog gospodarenja otpadom", kada oni koji su onečistili se javljaju na natječaje za sanaciju.
"Možemo pitati i Sanadera i Plenkovića: Gdje ste vi kad treba stati na stranu naroda RH?", pita.
Troskot kaže kako u Lici nije zakopano samo talijansko smeće. "Ne radi se samo o talijansko otpadu, nego potencijalno europskom. To anulira one priče o nordijskim spalionicama. Hrvatsla se zadnjih šest-sedam godina profilira kao zemlja u koju se može iskipavati takav otpad", navodi mostovac.
On kaže kako se u Zadru sve više ljudi javlja za testiranja na PFAS spojeve.
"Mi ćemo se nadati do kraja da će državni odvjetnik donijeti samostalnu pravednu odluku koja će ići u korist hrvatskih građana", zaključuje Troskot.
Upozorava i da u cijelom slučaju nedostaje političke odgovornosti. Premijer je, prema njegovim riječima, trebao reći da će svi uključeni akteri odgovarati i proglasiti izvanredno ekološko krizno stanje. Na taj način se mogla uvesti interventna mjera uvoza opasnog otpada.
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