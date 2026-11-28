VATRA NA JUGU METROPOLE
Požar u zagrebačkom Buzinu: Dim se proširio na nekoliko katova poslovne zgrade
U zagrebačkom Buzinu u subotu poslijepodne izbio je požar u poslovnoj zgradi koja je još u izgradnji, a vatrogasci su ga ubrzo lokalizirali.
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Vatra je zahvatila prizemlje objekta, dok se dim proširio na nekoliko katova zgrade. Vatrogasci trenutačno obavljaju izvid i pregledavaju sve etaže.
"Požar je izbio u objektu koji je još uvijek u izgradnji. Vidio se otvoreni plamen", potvrdili su oko 17.20 sati iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba za 24sata.
Riječ je o poslovnim prostorima, a prema navodima građana, prema mjestu požara uputilo se nekoliko vatrogasnih vozila s uključenim rotacijskim svjetlima.
Vatrogasci su intervenirali nakon dojave građana, a riječ je o višekatnim zgradama koje još nisu u potpunosti useljene.
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