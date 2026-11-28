BILATERALNI SPOROVI
Kalezić: "U Crnoj Gori vlada antihrvatska histerija, retorika podsjeća na 1991. godinu"
N1 Info
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28. stu. 2026. 16:23
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O otvorenim pitanjima između Zagreba i Podgorice, pristupnim pregovorima Crne Gore s Europskom unijom, utjecaju Srbije i Rusije na crnogorsku politiku te mogućnosti da bilateralni sporovi ugroze europski put te zemlje u N1 Studiju uživo s Hanan Nanić razgovarao je Danilo Kalezić, viši istraživač na Povijesnom institutu Sveučilišta Crne Gore.
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