O otvorenim pitanjima između Zagreba i Podgorice, pristupnim pregovorima Crne Gore s Europskom unijom, utjecaju Srbije i Rusije na crnogorsku politiku te mogućnosti da bilateralni sporovi ugroze europski put te zemlje u N1 Studiju uživo s Hanan Nanić razgovarao je Danilo Kalezić, viši istraživač na Povijesnom institutu Sveučilišta Crne Gore.

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