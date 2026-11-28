TRAJAT ĆE DO 2028.
Oštećenja na Pelješkom mostu veća od očekivanih, najavljena temeljita sanacija
Sanacija oštećenog betona na pilonima Pelješkog mosta trebala bi početi u proljeće 2027., a radovi će se prekinuti tijekom turističke sezone te bi mogli potrajati do proljeća 2028., najavio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir u subotu.
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Predviđeni početak radova u listopadu odgođen je zbog duljih pregovora s kineskim izvođačem koji je gradio most oko načina sanacije, kazao je Budimir novinarima u Šibeniku gdje je sudjelovao na Općem saboru HDZ-a.
"Oni su išli na jednostavniji prijedlog rješenja, na što mi nismo pristali, tražimo temeljitu sanaciju. Napokon smo se uskladili oko tog rješenja", istaknuo je.
Dogovoreno tehničko rješenje sanacije
Dodao je kako projekt sanacije izrađuje projektant mosta, a nakon što ga Hrvatske ceste pregledaju i odobre, izvođač bi se trebao pripremiti za početak radova.
Prema dogovorenom rješenju, hidrodemoliranjem će se ukloniti raspucali površinski sloj betona, nakon čega će se nanijeti novi, dodatno armirani i zaštićeni sloj. Budimir je kazao da se u razgovore o tehničkim detaljima uključila i hrvatska tvrtka Spegra, no nije potvrdio da će upravo ona izvoditi radove.
Most će tijekom radova ostati otvoren
Most će tijekom sanacije ostati otvoren za promet, uz privremenu regulaciju.
"Pretpostavljam da će radovi krenuti početkom godine, u proljeće. Pretpostavljamo da će dio radova trajati do turističke sezone, onda ćemo zaustaviti radove, pa nakon turističke sezone nastaviti, pretpostavljam do proljeća 2028.", rekao je.
Pukotine uočene na svih šest pilona
Pukotine su uočene na svih šest betonskih pilona mosta, a u pojedinima su zabilježeni vlaga i prodor vode.
Budimir je istaknuo da oštećenja nisu očekivana u takvom opsegu, ali je naglasio da je most stabilan i da nije ugrožena njegova sigurnost. "Most je projektiran na 100 godina i nama je bitno da stvarno izdrži 100 godina, zato tražimo kvalitetno rješenje", poručio je.
Pelješki most, dug 2404 i visok 55 metara, koji cestovno povezuje jug Hrvatske s ostatkom zemlje izbjegavajući granične prijelaze kod Neuma, svečano je otvoren u srpnju 2022. godine.
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