Ilustracija je generirana AI-jem

Grupa naoružanih ljudi koji su se ukrcali na teretni brod kod Jemena i preuzeli nadzor nad njim napustila je plovilo, a posada je na sigurnom, objavila je u subotu britanska agencija za nadzor pomorskog prometa.

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Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) objavila je da brod nakon incidenta nastavlja put prema sljedećoj luci.

Zapovjednik broda prethodno je izvijestio da su se naoružane osobe ukrcale ujutro na teretni brod oko 64 nautičke milje jugozapadno od jemenskoga obalnog grada Balhafa te su preuzele zapovijedanje plovilom, stoji u objavi agencije povezane s britanskom ratnom mornaricom.

Učestali napadi na trgovačke brodove

Posljednjih su godina evidentirani učestali napadi na trgovačke brodove u vodama kod Jemena, među kojima su i napadi jemenskih hutista na plovila u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, osobito od početka rata u Gazi u listopadu 2023. godine.

U Adenskom zaljevu i vodama kod Somalije ponovno su učestali piratstvo i oružane pljačke. Zasad nije jasno tko stoji iza incidenta koji se dogodio u subotu.

Kapetani pozvani na oprez

Plovilima u tom području savjetovan je oprez, a kapetani su pozvani da prijave bilo kakve sumnjive aktivnosti, poručili su iz UKMTO-a.

Pomorska misija Europske unije u subotu je izvijestila i o incidentu povezanom s piratstvom u tom području, no zasad nije u potpunosti jasno radi li se o istom događaju.