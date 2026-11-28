Osvrćući se na konstrukcijsku i cjelovitu obnovu središnjice HDZ-a, rekao je da je ona financirana iz tri izvora - članarine, sredstava osiguranja jer je zgrada bila osigurana te zajmom izvođača radova sa zakonitom i normalnom kamatom. Istaknuo je da su troškovi konstruktivne i cjelovite obnove 4,9 milijuna eura, a oko milijun eura će biti opremanje zgrade.