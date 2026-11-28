NOVE STEGOVNE MJERE
HDZ mijenja Statut: Uvodi nove kazne i pravila za isključenje iz stranke
Delegati HDZ-a na Općem saboru stranke u subotu su podržali predložene izmjene stranačkog Statuta, kojima se mijenjaju postupci povratka u članstvo, uvode dodatne stegovne mjere te preciznije uređuju stranačka tijela i njihova ovlaštenja.
Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić obrazložio je da se mijenja odredba prema kojoj će konačnu odluku o povratku članova u stranku donositi Glavno tajništvo u roku od osam dana od zaprimanja žalbe, a ne 15 kako je bilo do sada.
Nove stegovne mjere i mogućnost prestanka članstva
Izmjenama se proširuje i raspon stegovnih mjera, pa se uz postojeće (ukor, oduzimanje dužnosti u stranci, uvjetno isključenje i bezuvjetno isključenje) uvodi i opomena, ali i mogućnost oduzimanja stranačke dužnosti nakon ponovljenih lakših povreda stranačkih obveza.
Produljuje se i mirovanje svih članskih prava u slučaju pokretanja sudskog procesa do donošenja pravomoćne sudske odluke, a koje je do sada moglo biti najduže u trajanju do 120 dana.
Jedna od novina odnosi se na mogućnost prestanka članstva osobama koje sudjeluju u promidžbi drugih političkih stranaka, neovisnih tijela i kandidata, o čemu će odlučivati stranački časni sudovi.
Promjene u sastavu i radu stranačkih tijela
Izmjenama Statuta predviđa se uključivanje državnih tajnika koji su članovi HDZ-a među izaslanike Općeg sabora, kao i po tri člana koordinacija organizacija u inozemstvu. U Nacionalni odbor ulaze još po tri predstavnika zajednica HDZ-a.
Detaljnije se uređuje i rad Predsjedništva, predviđa se mogućnost da ono osniva stručna tijela. Propisuje se i način izbora tajnika i rizničara općinskih, gradskih i županijskih organizacija.
Također, za donošenje pravilnika zajednica predviđa se prethodna suglasnost Nacionalnog odbora.
Obnova središnjice HDZ-a vrijedna 4,9 milijuna eura
Govoreći o financijskom stanju stranke, Katičić je rekao da je HDZ snažna, jedinstvena i financijski konsolidirana stranka.
Osvrćući se na konstrukcijsku i cjelovitu obnovu središnjice HDZ-a, rekao je da je ona financirana iz tri izvora - članarine, sredstava osiguranja jer je zgrada bila osigurana te zajmom izvođača radova sa zakonitom i normalnom kamatom. Istaknuo je da su troškovi konstruktivne i cjelovite obnove 4,9 milijuna eura, a oko milijun eura će biti opremanje zgrade.
Istaknuo je da stranka posluje uredno i bez ikakvih problema jer se, osim tog zajma, sve druge obveze prema svim dobavljačima uredno ostvaruju.
Više od 10.000 novoučlanjenih
Katičić je kazao da HDZ na tjednoj bazi održava sastanke Predsjedništva i Nacionalnog odbora. Tako su od prošlog sabora HDZ-a imali 104 sjednice Predsjedništva i 90 sjednica Nacionalnog odbora. Takav nivo postupanja, kaže, spustio je i do nivoa županijskih i gradskih organizacija te nema nepoznanica i pitanja koje se ne mogu postaviti na takvim sastancima.
Naveo je da se u posljednje dvije godine u HDZ učlanilo 10.129 osoba. "Te brojke mnogi politički oponenti ne mogu ni zamisliti, a kamo li organizirati ovakav skup gdje nas je u Šibeniku više od 1000 a ni vrijeme nije baš idealno", kazao je.
Delegati su usvojili izvješće glavnog tajnika, kao i izvješće o radu predsjednika stranke Andreja Plenkovića.
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