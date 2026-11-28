UKINUTA ODLUKA PULSKOG SUDA
Preokret u slučaju Ukrajinca osumnjičenog za sabotažu Sjevernog toka
Visoki kazneni sud ukinuo je odluku Županijskog suda u Puli o predaji ukrajinskog državljanina Volodimira Žuravljova, osumnjičenog za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok, Njemačkoj te predmet vratio na ponovno odlučivanje, tvrdi njegov odvjetnik.
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Žuravljovljev ukrajinski odvjetnik Mikola Katerynčuk za Večernji list rekao je da je Visoki kazneni sud 23. studenoga prihvatio žalbu obrane na rješenje koje je pulski sud donio 18. rujna.
Kako je naveo odvjetnik, Visoki kazneni sud zaključke prvostupanjskog suda smatra preuranjenima, zbog čega mu je naložio da od njemačkih pravosudnih tijela zatraži dodatna pojašnjenja o odnosu dvaju europskih uhidbenih naloga, pravnoj kvalifikaciji kaznenih djela te granicama kaznenog progona.
Prema riječima Katerynčuka, sud je istaknuo i važnost zaštite prava osobe čija se predaja traži, kao i potrebu osiguravanja pravne sigurnosti i pravičnosti postupka.
U Hrvatskoj zatražio azil
Katerynčuk smatra da odluka Visokog kaznenog suda predstavlja važan procesni uspjeh Žuravljovljeva odvjetničkog tima, no napominje da pitanje njegove predaje Njemačkoj još nije riješeno.
Visoki kazneni sud nije potvrdio tu informaciju. Njemačko tužiteljstvo sumnjiči ukrajinskog ronioca Žuravljova za sudjelovanje u miniranju plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru u rujnu 2022. godine.
Žuravljov je u kolovozu ove godine uhićen u Hrvatskoj, nakon što ga je Poljska u listopadu prošle godine odbila predati Njemačkoj. U Hrvatskoj je podnio i zahtjev za azil.
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