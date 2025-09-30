Šibenski ŽDO je priopćio kako postoji osnovana sumnja da je 38-godišnjak na prošlotjedno vjenčanje u Šibeniku donio veću količinu baklji i sigurnosnih raketa, pri čemu je jednu raketu dao 52-godišnjaku da je aktivira, iako je bio svjestan da potonji nije osposobljen za rukovanje tim sredstvom, kao i da s njim može izazvati opasnost za živote i tijela okupljenih gostiju.