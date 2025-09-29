"Recite ovo kada vam neko viče u lice", poručuje stručnjak za komunikaciju

"Prvo, umjesto da povisite glas i vičete nešto poput 'nemoj vikati na mene', mirno upotrijebite frazu 'Ne odgovaram tom glasnoćom'." To im daje do znanja da su prešli vašu granicu i šalje poruku da ne dopuštate ljudima da s vama razgovaraju na taj način“, objasnio je Fisher.