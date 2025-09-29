Oglas

"Recite ovo kada vam neko viče u lice", poručuje stručnjak za komunikaciju

Hina
29. ruj. 2025. 18:48
svađanje, prepirka, užasan karakter
Pexels/Karolina Grabowska

U trenucima intenzivnih emocija, prirodna reakcija može biti obrambena ili impulzivna, što često otežava jasno razmišljanje i kontrolu vlastitih postupaka. Izražavanje ljutnje naglas može izazvati osjećaje prijetnje, frustracije ili nesigurnosti kod druge osobe, što još više otežava održavanje mira.

Stručnjak za komunikacije i odvjetnik za parnice

Srećom, stručnjak je objasnio kako najbolje reagirati kada netko počne vikati na vas i podijelio savjete kako smiriti svađe.

Savjet je na društvenim mrežama podijelio Jefferson Fisher, odvjetnik za parnice, stručnjak za komunikacije i voditelj podcasta The Jefferson Fisher. Također je autor knjige i redovito dijeli savjete na TikToku, gdje ima 1,4 milijuna pratitelja, izvještava Govorise.

Snizite glas i pričajte sporije

"Prvo, umjesto da povisite glas i vičete nešto poput 'nemoj vikati na mene', mirno upotrijebite frazu 'Ne odgovaram tom glasnoćom'." To im daje do znanja da su prešli vašu granicu i šalje poruku da ne dopuštate ljudima da s vama razgovaraju na taj način“, objasnio je Fisher.

Kao još jedan savjet, predložio je da to kažete nižim tonom od uobičajenog razgovora i malo snizite glas. „To vas smiruje. Zbog toga zvuče manje kontrolirano, pa će automatski sniziti glas kako bi se uskladili s vama. Treće: što sporije govorite, to zvučite samopouzdanije. Jedan trik je dodavanje pauza oko glagola“, savjetovao je odvjetnik.

„Ovo stvarno djeluje!“

Video su pogledale stotine tisuća ljudi i dobio je tisuće lajkova.

„Ovi savjeti su vrlo korisni. Osjećam se dobro kada ostanem smiren i pod kontrolom. Hvala vam što ste podijelili svoju mudrost“, „Ovo djeluje. Naučio sam to od medicinskog direktora hitne pomoći kojeg sam imao. Ovo bi smirilo čak i najzahtjevnijeg pacijenta ili specijalista“, „

Šapućem. Ovo brzo smiruje ljude“, „Volim sniziti glas - djeluje većinu vremena“, samo su neki od komentara ispod videa.

Teme
komunikacija komunikacijske vještine svađa svađanje vikanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
