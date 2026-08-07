Novi incident
Pretučen muškarac u Osijeku: Pronašli ga kako leži nasred ceste
N1 Info
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07. kol. 2026. 09:16
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Operativno-komunikacijski centar policije PU osječko-baranjske je u 7.01 sati zaprimio dojavu da je u Osijeku Wilsonovoj ulici pretučena osoba te da leži nasred ceste.
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Brzo je utvrđeno da se radi o 43-godišnjaku iz Osijeka, koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.
Slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja, izvijestila je policija.
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