Hrstić odgovorila Bulju: "Zdravlje građana ne smije biti sredstvo političke manipulacije!"

Da podsjetimo gradonačelnika, Dom zdravlja Sinj nije ustanova koja se gasi, nego ustanova u koju ova Vlada kontinuirano ulaže. Osigurano je 200.000 eura za obnovu stacionara i fizikalne terapije, više od pola milijuna eura za novu medicinsku opremu, a u kontinuiranoj komunikaciji s ravnateljem dr. Rađom razmatra se i daljnji razvoj usluga na razini primarne zdravstvene zaštite. To nisu obilježja sustava koji se zatvara, nego sustava koji se razvija", dodaje Hrstić.