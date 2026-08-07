PRODAJA SE PREPOLOVILA
Ukrajinski napadi dronovima na Wildberries ozbiljno uzdrmali rusko gospodarstvo
U samo tri tjedna posao Vasilija Klimova, vlasnika punkta za preuzimanje robe u Moskvi, od uspješne male tvrtke pretvorio se u gubitaški, pa ga sada pokušava prodati, javlja Reuters.
Oglas
Klimov vodi jedan od 98.000 punktova za preuzimanje robe Wildberries u Rusiji i susjednim zemljama. No otkako je Ukrajina 18. srpnja počela gotovo svakonoćne napade dronovima na skladišta najvećega ruskog internetskog trgovca, njegovo je poslovanje naglo palo.
Napadi na dvadesetak skladišta izazvali su velike požare, uništili zalihe i ozbiljno poremetili logističku mrežu tvrtke. Reutersova analiza satelitskih snimaka pokazuje da je oštećeno ili uništeno najmanje 1,18 milijuna četvornih metara skladišnog prostora, više od petine kapaciteta tvrtke.
Posljedice osjećaju cijeli maloprodajni sektor, od franšiznih partnera poput Klimova do desetaka tisuća malih tvrtki koje proizvode prodaju preko Wildberriesa.
„Prodaja je u posljednjih mjesec dana pala oko 50 posto jer dostave gotovo i nema”, rekao je Klimov. „Cijeli prošli mjesec poslovali smo s gubitkom.”
Napadi na skladišta pogađaju gospodarstvo
U napadima na skladišta poginulo je najmanje 13 ljudi. Ukrajina, koju je Rusija napala u veljači 2022., niječe da gađa civile i tvrdi da napadima želi povećati cijenu rata za Moskvu.
Ukrajina optužuje Wildberries da podupire ruske ratne napore prodajom opreme poput uređaja za noćno promatranje, torbica za streljivo i kaciga, što tvrtka i Kremlj odbacuju.
Ponovo napadnuto skladište ruske internetske trgovine Wildberries
Ruska internetska trgovina Wildberries u petak je rekla da se zapalio još jedan njen logistički centar nakon napada u Ekaterinburgu oko 1400 kilometara istočno od Moskve.
Požar je kasnije obuzdan, a većina robe u skladištu nije oštećena, kazala je tvrtka na komunikacijskoj platformi Telegram.
Lokalni guverner je u odvojenoj objavi rekao da je tijekom noći nad regijom oboreno osam dronova, od kojih su tri pala na krov logističkog centra.
Wildberries i druge platforme za internetsku trgovinu zajedno posreduju u prometu robe i usluga vrijednih oko 8,5 posto ruskog BDP-a, pa ekonomisti upozoravaju da bi poremećaji mogli otežati borbu protiv inflacije i usporiti snižavanje kamatnih stopa.
Izvor blizak Kremlju rekao je Reutersu da mnogim malim i srednjim tvrtkama prijeti val stečajeva te da bi šteta mogla dosegnuti stotine milijardi rubalja.
Na prodaju za jedan rubalj
Wildberries navodi da se 95 posto narudžbi preuzima na punktovima poput Klimovljeva. Broj dnevnih isporuka pao je s oko 400 na 150 paketa, a tijekom Reutersova posjeta nije stigao ni jedan.
„Nemam dovoljno financijskih rezervi da izdržim”, rekao je Klimov, koji je tvrtku stavio na prodaju. U šali ju je Reutersovu novinaru ponudio za jedan rubalj.
Na internetskoj platformi Avito u srijedu je bilo oglašeno više od 3100 Wildberriesovih franšiznih punktova za preuzimanje robe.
Wildberries tvrdi da je prodavačima odobrio dodatne popuste, odgode plaćanja i prve isplate odštete za izgubljene zalihe.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas