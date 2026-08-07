Stiže povećanje braniteljskih mirovina: Medved predstavio detalje

Tako se povećava iznos najniže mirovine ostvarene prema tom Zakonu za ukupno 68.908 korisnika. Iznos osnovice je od 2017. iznosio 0.0662 eura po danu sudjelovanja u borbenom sektoru, a ovim prijedlogom povećava se na tri eura po mjesecu sudjelovanja u borbenom sektoru i uvodi povećanje od 0,5 eura po mjesecu sudjelovanja u neborbenom sektoru. Izračun ovisi o više faktora pa ga je potrebno računati za svaku osobu posebno.