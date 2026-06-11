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"phishing" kampanja

Jeste li dobili ovu poruku? Policija poručuje: "Ne odgovarajte!"

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N1 Info
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11. lip. 2026. 12:47
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policija
PU dubrovačko-neretvanska, Jonas Leupe on Unsplash

Posljednjih dana brojni su građani na svoje mobitele i e-mail adrese dobili poruke u kojoj se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te navodi kako je protiv primatelja poruke u tijeku prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

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Od građana se traži uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu.

U poruci se nadalje navodi da će se, u slučaju nepodmirenja iznosa u roku od 48 sati, predmet prenijeti u postupak ovrhe u skladu s relevantnim odredbama Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, a što može rezultirati suspenzijom, privremenim oduzimanjem ili pravnim poništenjem vaše vozačke dozvole.

Iz policije poručuju - poruke su lažne.

"Obavještavamo građane kako se radi o "phishing" kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac", poručili su iz policije.

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Teme
policija prevara prijevara sms prijevara

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