"phishing" kampanja
Jeste li dobili ovu poruku? Policija poručuje: "Ne odgovarajte!"
Posljednjih dana brojni su građani na svoje mobitele i e-mail adrese dobili poruke u kojoj se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te navodi kako je protiv primatelja poruke u tijeku prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.
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Od građana se traži uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu.
U poruci se nadalje navodi da će se, u slučaju nepodmirenja iznosa u roku od 48 sati, predmet prenijeti u postupak ovrhe u skladu s relevantnim odredbama Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, a što može rezultirati suspenzijom, privremenim oduzimanjem ili pravnim poništenjem vaše vozačke dozvole.
Iz policije poručuju - poruke su lažne.
"Obavještavamo građane kako se radi o "phishing" kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac", poručili su iz policije.
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