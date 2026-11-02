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U tijeku očevid

Prometna nesreća u Ivanić Gradu: Poginuo pješak

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Hina
|
02. stu. 2026. 08:06
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Smrtno je stradao pješak u prometnoj nesreći u ponedjeljak ujutro u Ivanić Gradu, izvijestila je zagrebačka policija.

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Prometna nesreća u kojoj su sudjelovali automobil i pješak dogodila se oko 5,50 sati u Ulici Alojza Vulinca.

Pješak je stradao na mjestu događaja. 

Očevidom se utvrđuju okolnosti nesreće, a promet je obustavljen te se odvija obilazno.

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Teme
ivanić grad policija prometna nesreća

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