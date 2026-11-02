U tijeku očevid
Prometna nesreća u Ivanić Gradu: Poginuo pješak
Hina
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02. stu. 2026. 08:06
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Smrtno je stradao pješak u prometnoj nesreći u ponedjeljak ujutro u Ivanić Gradu, izvijestila je zagrebačka policija.
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Prometna nesreća u kojoj su sudjelovali automobil i pješak dogodila se oko 5,50 sati u Ulici Alojza Vulinca.
Pješak je stradao na mjestu događaja.
Očevidom se utvrđuju okolnosti nesreće, a promet je obustavljen te se odvija obilazno.
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