Prometna nesreća u Ivanić Gradu: Poginuo pješak

Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Smrtno je stradao pješak u prometnoj nesreći u ponedjeljak ujutro u Ivanić Gradu, izvijestila je zagrebačka policija.

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Prometna nesreća u kojoj su sudjelovali automobil i pješak dogodila se oko 5,50 sati u Ulici Alojza Vulinca.

Pješak je stradao na mjestu događaja.

Očevidom se utvrđuju okolnosti nesreće, a promet je obustavljen te se odvija obilazno.