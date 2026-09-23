Nova velika paravojska na Bliskom istoku. Je li ovo novi Hezbolah?

No, al-Muslimi u to nije posve siguran. Tvrdi da su se hutisti u posljednje dvije godine znatno približili Iranu. Redovito pristižu izvješća o tome da Iran hutistima šalje sofisticirano oružje. U srpnju su izvori iz Irana za novinsku agenciju Reuters izjavili da je iransko vodstvo s hutistima razgovaralo o mogućnosti da oni blokiraju tjesnac Bab el-Mandeb.