Ilustracija: Max Fleischmann on Unsplash

U pucnjavi koja se u četvrtak navečer dogodila u mjestu Lupoglav ozlijeđen je muškarac, a osoba koju se sumnjiči za napad pod nadzorom je policije, izvijestila je zagrebačka policija.

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Do pucnjave je došlo oko 19 sati u ugostiteljskom objektu u Ulici Ivana Horvatića.

Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku.