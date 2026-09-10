Oglas

očevid i istraga u tijeku

Pucnjava u Lupoglavu: Muškarac ranjen u ugostiteljskom objektu

author
Hina
|
10. ruj. 2026. 21:06
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Policija UNSPLASH
Ilustracija: Max Fleischmann on Unsplash

U pucnjavi koja se u četvrtak navečer dogodila u mjestu Lupoglav ozlijeđen je muškarac, a osoba koju se sumnjiči za napad pod nadzorom je policije, izvijestila je zagrebačka policija.

Oglas

Do pucnjave je došlo oko 19 sati u ugostiteljskom objektu u Ulici Ivana Horvatića.

Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku.

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ