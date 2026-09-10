očevid i istraga u tijeku
Pucnjava u Lupoglavu: Muškarac ranjen u ugostiteljskom objektu
Hina
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10. ruj. 2026. 21:06
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U pucnjavi koja se u četvrtak navečer dogodila u mjestu Lupoglav ozlijeđen je muškarac, a osoba koju se sumnjiči za napad pod nadzorom je policije, izvijestila je zagrebačka policija.
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Do pucnjave je došlo oko 19 sati u ugostiteljskom objektu u Ulici Ivana Horvatića.
Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku.
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