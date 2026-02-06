Oglas

STRAVA NA SJEVERU RH

Pucnjava u Međimurju: Dvoje mrtvih

N1 Info
06. velj. 2026. 15:08
Unsplash/Ilustracija

U Malom Mihaljevcu u Međimurju je u petak oko 14 sati došlo do pucnjave u kojoj je jedan čovjek ubijen, doznaje Index. Ubojica si je nakon toga oduzeo život.

Index dalje neslužbeno doznaje da je žrtva umirovljeni karikaturist, kojeg je, prema prvim informacijama vatrenim oružjem usmrtio stariji član šire obitelji. Nakon što je stigla dojava o pronalasku ubijenog policija je od susjeda doznala da je mogući počinitelj otišao naoružan prema šumi.

Policajci su krenuli u potragu za njim, no u jednom trenutku začuo se hitac, te je ubojica pronađen mrtav. Sam si je oduzeo život.

Čitatelji su javlili da je pucano iz automatske puške. Policija je opkolila selo i očekuje se očevid.

dvostruko ubojstvo pucnjava u međimurju

