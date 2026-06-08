sporazum s iranom
Trump: Ja donosim odluke, Netanyahu neće imati izbora!
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Sjedinjene Američke Države ispregovaraju s Iranom, rekao je američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za Financial Times objavljenom u nedjelju, napominjući kako on "donosi odluke”.
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"Neće imati izbora", citiran je Trump, prenosi Reuters.
Izrael je u nedjelju napao predgrađe Bejruta, po prvi puta otkad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Libanon prošli tjedan, a Iran kasnije ispalio projektile na izraelske mete, dovodeći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata.
Iran je već ranije rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum sa SAD-om ovisio o primirju koje je na snazi u Libanonu, kojeg je Izrael u ožujku napao u potrazi za proiranskim borcima Hezbolaha koji su započeli paljbu preko granice s Izraelom iz solidarnosti s Teheranom.
Iranska Revolucionarna garda objavila je da su njihovi napadi na Izrael u nedjelju navečer bili "upozorenje" na širi odgovor koji bi obuhvatio sve američke i izraelske ciljeve u regiji ako se "agresije" ponove.
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