Oglas

sporazum s iranom

Trump: Ja donosim odluke, Netanyahu neće imati izbora!

author
Hina
|
08. lip. 2026. 06:28
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
2026-06-03T203124Z_2117285916_RC2KMLAYS35G_RTRMADP_3_USA-TRUMP
Kevin Lamarque/REUTERS

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Sjedinjene Američke Države ispregovaraju s Iranom, rekao je američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za Financial Times objavljenom u nedjelju, napominjući kako on "donosi odluke”.

Oglas

"Neće imati izbora", citiran je Trump, prenosi Reuters.

Izrael je u nedjelju napao predgrađe Bejruta, po prvi puta otkad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Libanon prošli tjedan, a Iran kasnije ispalio projektile na izraelske mete, dovodeći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata.

Iran je već ranije rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum sa SAD-om ovisio o primirju koje je na snazi u Libanonu, kojeg je Izrael u ožujku napao u potrazi za proiranskim borcima Hezbolaha koji su započeli paljbu preko granice s Izraelom iz solidarnosti s Teheranom.

Iranska Revolucionarna garda objavila je da su njihovi napadi na Izrael u nedjelju navečer bili "upozorenje" na širi odgovor koji bi obuhvatio sve američke i izraelske ciljeve u regiji ako se "agresije" ponove.

Teme
benjamin netanyahu donald trump hezbollah izrael i iran libanon mirovni pregovori sukob na bliskom istoku

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ