Pucnjava u Novom Zagrebu: Nepoznati počinitelj ispalio više hitaca na obiteljsku kuću

21. ruj. 2025. 12:29
17.09.2025., Sibenik - Policijska vozila i oznake. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

20. rujna oko 5.45 sati u mjestu Mala Mlaka, u Malomlačkoj ulici, prema dosad utvrđenom nepoznati je počinitelj prišao obiteljskoj kući u vlasništvu 39-godišnjaka i 41-godišnjakinje te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u smjeru kuće pri čemu su streljiva u svojoj putanji pogodila zapadni dio kuće te probila prozor i zaustavila se u potkrovlju kuće.

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Novi Zagreb policija pucnjava

