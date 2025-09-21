Pucnjava u Novom Zagrebu: Nepoznati počinitelj ispalio više hitaca na obiteljsku kuću

Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

20. rujna oko 5.45 sati u mjestu Mala Mlaka, u Malomlačkoj ulici, prema dosad utvrđenom nepoznati je počinitelj prišao obiteljskoj kući u vlasništvu 39-godišnjaka i 41-godišnjakinje te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u smjeru kuće pri čemu su streljiva u svojoj putanji pogodila zapadni dio kuće te probila prozor i zaustavila se u potkrovlju kuće.

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.