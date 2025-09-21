Štakori i miševi držat će se podalje od vašeg doma ako koristite jedan prirodan predmet koji ih "plaši", tvrdi jedan stručnjak.
Uočiti glodavca kako protrči preko kuhinjskog poda ili se skriva u kutu šupe može biti uznemirujuće, jer to često znači da postoji veći problem s nametnicima. Kako temperature padaju u jesen, štakori i miševi sve se češće zavlače u kuće tražeći toplinu i hranu, pa su hladniji mjeseci vrhunac sezone infestacija, piše Express.
Srećom, sprječavanje tih štetnika ne mora značiti korištenje jakih kemikalija ili nehumanih zamki. Mnogi ne znaju da se mogu koristiti mirisne alternative koje se lako mogu unijeti u dom – neke se već nalaze u kuhinjskim ormarićima ili vrtu. Stručnjak iz Earth Kind objasnio je: "Miševi ne vole jake, svježe mirise. Oni im preplave osjetilo njuha i to ih plaši." Evo što koristiti.
Lavanda
Najdjelotvorniji prirodni repelent je lavanda – poznat miris ljudima, ali noćna mora za glodavce. Stručnjak je objasnio: "Miševima je snažan cvjetni miris lavande nepodnošljiv i neugodan."
Stavite vrećice sa sušenom lavandom u ladice, ormare ili blizu mjesta gdje se čuva hrana. Držite biljke lavande u kuhinji ili drugim rizičnim prostorima te ih zasadite na otvorenom, blizu ulaznih točaka, kako biste spriječili ulazak štakora i miševa.
Ocat
Ocat, koji se često koristi za prirodno čišćenje, još je jedan predmet kojeg glodavci ne podnose. Stručnjak je rekao: "Oštar, kiseo miris otopine octa može natjerati štetnike da izbjegavaju prostore u kojima se koristi."
Napravite sprej kombinirajući ocat i vodu u čistoj bočici s raspršivačem. Nanesite ga uz zidne lajsne, ispod sudopera, oko kanti za smeće ili gdje god sumnjate na prisutnost glodavaca.
Cimet
Omiljeni miris jeseni, cimet, puno je više od ugodne sezonske arome – "jak, začinski miris cimeta može preopteretiti osjetilo njuha glodavaca", tvrdi stručnjak.
Koristite mirisne svijeće s cimetom, stavite štapiće cimeta na problematična mjesta ili natopite vatu cimetovim uljem za prirodni repelent koji će vaš dom učiniti mirisnim, svježim i ugodnim.
