Srećom, sprječavanje tih štetnika ne mora značiti korištenje jakih kemikalija ili nehumanih zamki. Mnogi ne znaju da se mogu koristiti mirisne alternative koje se lako mogu unijeti u dom – neke se već nalaze u kuhinjskim ormarićima ili vrtu. Stručnjak iz Earth Kind objasnio je: "Miševi ne vole jake, svježe mirise. Oni im preplave osjetilo njuha i to ih plaši." Evo što koristiti.