Marko Djurica/REUTERS

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je mogućnost uhićenja, nazvavši takve tvrdnje "glupima". U razgovoru za televiziju Pink ustvrdio je da se protiv njega ne vodi nijedan postupak, ali i najavio da bi, u slučaju uhićenja, započeo štrajk glađu koji ne bi mogao preživjeti.

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Ipak, nekoliko slučajeva moglo bi otvoriti pitanje njegove kaznene odgovornosti – od navodne upotrebe zvučnog oružja na prosvjedu u Beogradu do pada nadstrešnice u Novom Sadu, piše Deutsche Welle.

Navodna upotreba zvučnog topa

Europski sud za ljudska prava zatražio je od Vlade Srbije da se do 15. siječnja 2027. očituje o navodnoj upotrebi zvučnog oružja tijekom prosvjeda u Beogradu 15. ožujka 2025. godine.

Šest organizacija civilnog društva smatra da bi predmet trebalo preuzeti Javno tužiteljstvo za organizirani kriminal (JTOK).

Petar Vidosavljević iz Beogradskog centra za ljudska prava ističe da bi trebalo utvrditi ne samo je li zvučno oružje korišteno nego i tko je eventualno planirao i odobrio njegovu upotrebu te je li naknadno bilo organiziranog prikrivanja odgovornosti.

Ovisno o rezultatima istrage, moglo bi se razmatrati postojanje kaznenih djela terorizma, zloupotrebe službenog položaja i izazivanja opće opasnosti.

Aleksandar Vučić je više puta odbacio tvrdnje o upotrebi zvučnog oružja. Međutim, Vidosavljević upozorava da bi osobe koje su to negirale mogle kazneno odgovarati ako se utvrdi da je oružje korišteno, a njihove izjave služile prikrivanju kaznenog djela.

Slučaj Generalštab

Prema pisanju britanskog Guardiana, tužiteljstvo za organizirani kriminal potvrdilo je da ima dokaze o Vučićevu sudjelovanju na sastanku s predstavnicima institucija za zaštitu kulturne baštine, na kojem se raspravljalo o ukidanju statusa kulturnog dobra zgradama Generalštaba u Beogradu.

Zbog tog slučaja već se sudi, među ostalima, ministru kulture u tehničkom mandatu Nikoli Selakoviću, kojem prijeti do tri godine zatvora.

Tužiteljstvo je potvrdilo i da provodi predistražni postupak radi utvrđivanja eventualne kaznene odgovornosti drugih osoba.

Pad nadstrešnice u Novom Sadu

Istražno povjerenstvo koje se bavilo odgovornošću za pad nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, ranije je iznijelo sumnju da je tragedija posljedica djelovanja organizirane kriminalne skupine na čijem je čelu, prema njihovim nalazima, mogao biti Vučić.

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero tvrdi da dokumentacija pokazuje kako su informacije o projektu dostavljane kabinetu tadašnjeg predsjednika.

Prema njezinu mišljenju, ako se nalazi povjerenstva potvrde, Vučić bi mogao odgovarati za zloupotrebu službenog položaja.

"Predsjednik nema ovlasti za rukovođenje takvim radovima. To je ovlast Vlade, institucija kao što je Infrastruktura željeznice Srbije", istaknula je, dodajući da je potrebno istražiti i tokove novca.

Sporna pomilovanja i suđenje Darku Šariću

Pitanje Vučićeve odgovornosti otvoreno je i zbog pomilovanja 49 osoba. Neformalna skupina Obrana struke zatražila je od tužiteljstva da ispita zakonitost te odluke.

Petrović Škero smatra da bi bivši predsjednik mogao odgovarati za zloupotrebu službenih ovlasti ako se utvrdi da nije poštovao zakonsku proceduru.

Pozornost javnosti privukla je i vijest da je Vučić pozvan svjedočiti na suđenju Darku Šariću, optuženom za pranje novca stečenog krijumčarenjem kokaina.

Njegovo svjedočenje predloženo je, među ostalim, zbog poruka koje je objavio tjednik Radar, a u kojima se, kako se vjeruje, spominje i bivši predsjednik Srbije.

Šarićev odvjetnik zatražio je izuzeće sudskog vijeća, a odluka o tom zahtjevu još se čeka.