David W Cerny/REUTERS

Putnici Ryanaira u četvrtak su proveli više od osam sati u zrakoplovu na pisti bečke zračne luke prije nego što su poletjeli prema Londonu. Svjedočili su o lošim higijenskim uvjetima, nedostatku hrane i vode te sve napetijoj atmosferi među putnicima.

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"Jedna je stjuardesa sjedila i plakala u kutu", ispričao je jedan od putnika za austrijski Heute.

Prema njegovim riječima, nekoliko putnika željelo je napustiti zrakoplov, no kapetan je preko razglasa poručio da nitko ne smije izaći.

"Nije bilo nikakvih informacija o tome što se događa, a ni opskrbe vodom i hranom za putnike. Takvo nešto još nikada nisam doživio", rekao je.

Među putnicima bila je i 23-godišnjakinja iz Donje Austrije koja se u avion ukrcala nešto poslije devet sati ujutro. Polijetanje je bilo predviđeno za 9:40, no zbog obilnog snijega i problema s odleđivanjem zrakoplova više je puta odgađano.

"Zahodi se prelijevaju, hrane i pića nema"

Kako je vrijeme prolazilo, uvjeti u kabini postajali su sve lošiji. Putnica tvrdi da im nije bila osigurana ni besplatna voda, a vaučeri su im obećani tek po dolasku u London.

"Zahodi se prelijevaju, hrane i pića nema. Ovo je apsolutni horor", ispričala je.

Prema podacima servisa Flightradar, zrakoplov je konačno poletio u 17:34, nakon više od osam sati čekanja, piše Dnevnik.hr.

Oglasili se Ryanair i bečka zračna luka

Iz Ryanaira su objasnili da je do kašnjenja došlo zbog tehničkog problema sa sustavom za odleđivanje zrakoplova kojim, prema njihovim navodima, upravlja kontrola zračnog prometa u bečkoj zračnoj luci.

Zrakoplovne kompanije zbog toga su morale čekati slobodne termine za odleđivanje, a iz Ryanaira tvrde da tako dug zastoj nisu mogli predvidjeti.

Iz bečke zračne luke poručili su da zimske službe neprekidno uklanjaju velike količine snijega te da obvezno odleđivanje svakog zrakoplova prije polijetanja uzrokuje kašnjenja u zračnom prometu.