NEPOZNATO PODRIJETLO
Dron nakratko ušao u zračni prostor Latvije
Dron nepoznatog podrijetla nakratko je narušio zračni prostor Latvije u ranim jutarnjim satima u petak, priopćile su oružane snage zemlje, u još jednom kršenju zračnog prostora neke članice Europske unije i NATO-a.
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Borbeni zrakoplovi NATO-a i dron presretač raspoređeni su kao odgovor, a nakratko je izdano i upozorenje na kršenje zračnog prostora za istočnu općinu Ludzu, priopćila je vojska. Naknadno upozorenje nižeg stupnja prijetnje za općinu Balvi, sjeverno od Ludze, također je poništeno, dodaje se.
Upozorenja su izdana dok se ruska Lenjingradska oblast branila od napada dronovima u kojem je, prema riječima guvernera regije Aleksandra Drozdenka, oboreno više od 40 bespilotnih letjelica.
Taj kratki upad u latvijski zračni prostor dogodio se usred rastuće zabrinutosti da bi se rat u Ukrajini mogao proširiti i izvan njezinih granica, budući da Kijev i Moskva redovito razmjenjuju udare.
Poljska je u utorak optužila Moskvu za namjerno kršenje njezina zračnog prostora nakon što je izjavila da je ruski nadzorni dron nakratko prešao granicu.
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