Borbeni zrakoplovi NATO-a i dron presretač raspoređeni su kao odgovor, a nakratko je izdano i upozorenje na kršenje zračnog prostora za istočnu općinu Ludzu, priopćila je vojska. Naknadno upozorenje nižeg stupnja prijetnje za općinu Balvi, sjeverno od Ludze, također je poništeno, dodaje se.