Temperature su od 18. do 24. studenoga bile više od dva stupnja iznad prosjeka za iste dane u razdoblju od 1850. do 1900. godine. "To nije isto što i dugoročno prekoračenje praga od 2 °C iz Pariškog sporazuma, ali jasno pokazuje kamo ide naša klima", rekla je Samantha Burgess, strateška voditeljica za klimu u Copernicusu.