ALARMANTNA SITUACIJA
Globalne temperature tjedan dana premašivale predindustrijske razine za čak dva stupnja
Prosječne globalne temperature bile su prvi put otkad postoje mjerenja više od dva stupnja Celzija iznad predindustrijskih razina tijekom sedam uzastopnih dana, potvrdila je za dpa klimatska služba Europske unije Copernicus.
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Temperature su od 18. do 24. studenoga bile više od dva stupnja iznad prosjeka za iste dane u razdoblju od 1850. do 1900. godine. "To nije isto što i dugoročno prekoračenje praga od 2 °C iz Pariškog sporazuma, ali jasno pokazuje kamo ide naša klima", rekla je Samantha Burgess, strateška voditeljica za klimu u Copernicusu.
Prije ovog mjeseca prag od dva stupnja bio je premašen samo šest pojedinačnih dana: četiri u veljači 2024. i dva u studenome 2023. Također je bio premašen tijekom tri odvojena dana ranije ovog studenoga, prije najnovijeg sedmodnevnog razdoblja.
Međunarodna zajednica nastojala je ograničiti globalno zagrijavanje na 1,5 stupnjeva kako bi se izbjegle najteže posljedice klimatskih promjena. Međutim, izvješće Ujedinjenih naroda zaključilo je da je prekoračenje tog praga, barem privremeno, sada neizbježno.
Na trenutačno visoke temperature ne utječe samo globalno zagrijavanje nego i klimatski fenomen El Niño, za koji Svjetska meteorološka organizacija očekuje da će biti iznimno snažan. "El Niño će doći i proći, ali zagrijavanje uzrokovano emisijama stakleničkih plinova neće, osim ako ne smanjimo te emisije", rekla je Burgess.
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